KıbrısSpor

Off-Road şampiyonları ödüllerini aldı

28 Ocak 2020

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2019 şampiyonlar balosu yapıldı.

2019 sezonunun tamamlanmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin organize ettiği 2019 Offroad Şampiyonası ödülleri verildi. Geçtiğimiz Cuma akşam Gönyeli’de bulunan Le Chateau Romance Restaurant’ta yapılan ödül törenine Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Sponsor firmaların yetkilileri ve sporcuların da katılımıyla yapılan gecede Offroad şampiyonları Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi kupalarını aldı.

Gecede ayrıca Sınıf şampiyonları ve dereceye girenler de kupalarını aldı. Canlı müzik eşliğinde alınan yemekle geceye katılanlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kupa Alanların Listesi:

 

Genel Klasman

Pilot                                                                     Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı                                            Veli Esendağlı

2.Halil Erdoğuş                                                  Müslüm Demir ve Nelin Cambaz

3.Görkem Eren ve Mehmet Çekirge               –

 

Sınıf T1

Pilot                                                                     Co-Pilot

1.Burak Emingil                                                 Emin Emingil

2.Ozan Birşen                                                     Müslüm Demir

3.Görkem Eren                                                   Mehmetali Birşen ve Serkan Bolkaner

 

Sınıf T2

Pilot                                                                     Co-Pilot

1.Ahmet Esendağlı                                            Veli Esendağlı

2.Cevdet Öcal                                                    Mustafa Karam

3.Nefise Çelik                                                     Cemal Çelik

 

Sınıf T3

Pilot                                                                     Co-Pilot

1.Halil Erdoğuş                                                   Hakan Kofalı ve Antonis Marasinos

2.Spyros Droushiotis                                         –

3.Spyros Spyrou ve Yusuf Tosun                   Filippos Filippou ve Nilgün Umay Tosun

 

Sınıf T4

Pilot                                                                     Co-Pilot

1.Konstantinos Efstathiou                                               Antreas Ioannou

2.Sander Kahveciler                                          Eser Sulo

3.Yusuf Tosun ve Mehmet Çekirge               Asena Tosun ve Nelin Cambaz

 

 



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