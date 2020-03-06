OdaTV Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmalarının ardından, OdaTV’ye erişim engeli getirildi.

Siteye giriş yapılamazken; gireye çalışan kullanıcılar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun idari tedbir kararı ile karşılaşıyor.

Barış Terkoğlu’nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise Türkiye’de kararın ilk olduğunu belirterek “Karar için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. Süreci takip edeceğiz, yarın Barış Pehlivan’ın ifadesi için adliyede olacağız” dedi.

2007 yılında kurulan https://t.co/ASORxttoEf’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz. — Odatv (@odatv) March 5, 2020

Kararın ardından OdaTV’nin sosyal medya hesabından aşağıdaki açıklama yapıldı

Açıklamada 2007 yılında kurulan http://Odatv.com’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza duyururuz” denildi.