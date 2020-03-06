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“KKTC’de koronavirüs teşhisi bulunmuyor”

6 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de şu ana kadar herhangi bir Korona Virüsü teşhisi bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz Cuma günü 4 kara sınır kapısını tek taraflı bir karar alarak kapattığı anımsatılarak, bunun herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtildi.

Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirilen İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısında, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanların yeni tip koronavirüse ilişkin (Covid-19) dünyadaki ve adadaki gelişmeleri değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, yeşil hat üzerinden kapılarda kontrol yapmanın bilimsel bir dayanağı olmadığı, deniz ve hava ulaşımındaki kontrollerin daha önemli olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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