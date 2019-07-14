Nurakhmet yoğun bakımda

Bir aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 24 saat geçmeden Kazakistan Uyruklu Yesmukhamed Nurakhmet de Girne’de boğulma tehlikesi geçirdi

Kazakistan uyruklu 25 yaşındaki Yesmukhamed Nurakhmet dün sabah Girne’de denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında saat 10.00 sıralarında yüzmek için denize giren Yesmukhamed Nurakhmet, boğulma tehlikesi geçirince bölgedekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine giden ilk yardım ekibi tarafından ambulansa alınan Yesmukhamed Nurakhmet, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.