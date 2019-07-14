Kıbrıs

Nurakhmet yoğun bakımda

14 Temmuz 2019

Bir aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 24 saat geçmeden Kazakistan Uyruklu Yesmukhamed  Nurakhmet de Girne’de boğulma tehlikesi geçirdi

Kazakistan uyruklu 25 yaşındaki Yesmukhamed   Nurakhmet dün sabah Girne’de denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta faaliyet gösteren Oris Bar isimli iş yerinin plajında saat 10.00 sıralarında yüzmek için denize giren Yesmukhamed   Nurakhmet, boğulma tehlikesi geçirince bölgedekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine giden ilk yardım ekibi tarafından ambulansa alınan Yesmukhamed   Nurakhmet, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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