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Nur Nadir eğitim ve kültürünü gözler önüne serdi

25 Şubat 2021
Nur Nadir
Nur Nadir





Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkanı Asil Nadir’in eşi, Nur Nadir, kendi medya grubu dışındaki medya kurumlarını FETÖCÜ ilan eden ve gazetecilere hakaretler yağdırdığı açıklamasına basın örgütlerinden gelen tepkiler üzerine iyice çığırından çıktı. Nur Nadir instagram hesabından paylaştığı video ile düzeyini bir kez daha ortaya koyarken, hakaretlerine yeni boyutlar kazandırdı.  Nur Nadir, gazetecilere hakaretlerinin aracı olarak kullandığı videoda, Sağlık Bakanlığı Covid Çağrı Merkezi’ni de  “Covid Akıl Hastanesi” olarak tanımlayarak dalga geçti.





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25 Şubat 2021


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