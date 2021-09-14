Norveç’teki genel seçimleri sol blok kazandı

Seçimlerin ardından Solberg, İşçi Partisi lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olması beklenen Jonas Gahr Stoere’yi arayarak tebrik etti.

‘Çok sıkı çalıştık ve başardık’

Stoere, yaptığı zafer konuşmasında, Norveçlilerin büyük çoğunluğunun hükümet değişikliği yönünde oy kullandığını belirterek, “Bekledik, umut ettik ve çok sıkı çalıştık. Artık söyleyebiliriz; başardık!” dedi.