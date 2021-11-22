Northernland’tan önemli dijital pazarlama başarı

Northernland Grup, yeni yatırımlarının tanıtımı için gözünü yurt dışı pazarına çevirdi, etkin bir tanıtım atağı ile son 3 ayda 2 milyon 212 bin 625 kişiye ulaştı.

İngiltere ve özelikle Orta Avrupa pazarına yönelen Northernland Grup, Kıbrıs’ın sıra dışı rezidans ve lüks resort otel projesi Grand Sapphire Resort & Residence’ı dünyaya açtı.

Northernland Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımın önemine dikkat çekerek, özellikle de yapım ve inşaat sektöründe kaliteli projelerle tüm dünyanın güvenini kazanmak için çalıştıklarını söyledi.

Yiğittürk, Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt liderliğinde ilerici bir vizyonla çok çalıştıklarını belirterek, “Yaşanan kriz ortamında, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamanın yolu, yabancı yatırımcıyı doğru kurgulayarak ülkeye getirebilmekten geçiyor” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisini ayağa kaldırmak adına inşaat sektörü öncü olma potansiyeline sahiptir, bunun için de fark yaratan projeler şarttır” diyen Yiğittürk, Northernland Grup olarak yenilikçi bir vizyonu benimsediklerini vurguladı.

Özellikle Avrupa pazarını önemsediklerini ifade eden Yiğittürk, dünyada uygulanan çağdaş pazarlama teknikleri ile önemli mesafe kaydettiklerini söyledi.

“Dünyanın birçok ülkesinden, yatırım maksatlı veya ev sahibi olmak isteyen kişilere çağdaş pazarlama yöntemleri ile ulaşıyoruz” diyen Northernland Grup Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, ülkeye döviz girişi arttıkça, ekonominin de olumlu ivme kazanacağının altını çizdi.

“Dijital pazarlama dönemi”

Yiğittürk şu ifadeleri kullandı:

“16 yılı aşan deneyim sahibi ve yatırım yönetimi lider bir firmanın sözcüsü olarak özellikle belirtmek isterim ki gayrimenkul alanında ülke olarak önümüzde ciddi fırsatlar vardır. Bu fırsatları değerlendirmenin en önemli yolu kaliteli ve yüksek standartta işlere imza atmaktır.

Biliyorsunuz, bir dönem, kimi sorumsuz tavırlar sonrası sektörümüz yurt dışında ciddi bir güven kaybı yaşamıştır. İşte o nedenle, yeni yaşam alanları tasarlayan, bunu kalite ve estetikle bütünleştiren, en önemlisi de kurumsal yatırımcı müşterilerimizin risk toleranslarını dikkate alan yenilikçi çözümler sunuyoruz.

İyi ve kaliteli işler yapmak yetmiyor, bunu pazarlamak da gerekiyor ve burada, dijital pazarlamanın önemi ortaya çıkıyor. Firma olarak, Digital Marketing alanında önemli başarılara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yaşanan kriz ortamında, ekonomik kalkınmaya katkı sağlamanın yolu, yabancı yatırımcıyı doğru kurgulayarak ülkeye getirebilmekten geçiyor.”

“1 milyonun üzerinde etkin gösterim”

Youtube reklamlarında Türkiye, Kıbrıs, Almanya, Slovakya ve İngiltere’de doğru hedef kitlelere ulaştıklarını anlatan Yiğittürk, ortalama yüzde 41’in üzerinde bir izlenme oranı yakaladıklarını, 2 milyonun üzerinde de etkin gösterime ulaştıklarını söyledi.

Northernland Grup Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Yiğittürk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs’ın en büyük ve en özel yaşam projesi Grand Sapphire Resort & Residences sektörde yeni bir dönüm noktası olacak. Akdeniz’in en güzel plajlarından Long Beach’e 490 metre mesafede, 1630 rezidans ve lüks resort otele ev sahipliği yapacak sıra dışı konseptteki Grand Sapphire Resort & Residences projesi Kıbrıs’ın en büyük havuzuyla da göz dolduracak.

Sonsuzluk havuzu, Aqua Park, restoran ve kafeler, çocuk kulübü, organik bahçeleri, hem açık hem de kapalı sinema salonları, casinosu, alışveriş alanları, Spa ve Fitness salonları ile dikkat çeken projemizin pek çok Avrupa ülkesinde dijital dünyanın da odağında yer alması biz ayrıca gururlandırıyor.”