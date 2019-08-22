N’Koudou resmen Beşiktaş’ta

6. İMZA

Torino’dan geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Adem Ljajic’in bonservisini alan Beşiktaş, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho ve Tyler Boyd’u renklerine katmıştı.

KEVIN N’KOUDOU KİMDİR?

13 Şubat 1995’te Fransa’nın Versailles kentinde dünyaya gelen Kevin Nkoudou, futbola Nantes’ta başladı. 24 yaşındaki oyuncu, Nantes’de 2 sezonda 32 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 2015’te ülkenin önde gelen takımlarından Marsilya’ya 1.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Marsilya’daki 41 maçta 10 gol atan ve 5 asist yapan genç oyuncu, Tottenham yolunu tuttu. İngiliz ekibi, N’Koudou için 11 milyon bonservis ücreti ödedi. 2016-17 sezonunda Tottenham’a giden N’Koudou, yeni ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

N’Koudou’nun Tottenham performansı beklentilerin uzağında kaldı. Fransız oyuncu, menajer Mauricio Pochettino’nun planlarında yer almayınca 2017-18 sezonunun 2. yarısında Burnley’e kiralandı. Burada 8 maç oynayabilen N’Koudou, gol katkısı yapamadı.

Geçen sezonun 2. yarısında ise Fransa’nın Monaco takımına kiralanan N’Koudou, sadece 3 maçta görev alabilmişti.