Yaşam

Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in gitarı açık artırmaya çıkıyor

18 Nisan 2022
Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in gitarı açık artırmaya çıkıyor







Ünlü Amerikalı müzik grubu Nirvana’nın ‘Smell Like Teen Spirit’ klibinde yer alan ikonik mavi gitar satışa çıkıyor.



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18 Nisan 2022


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