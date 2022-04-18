Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in gitarı açık artırmaya çıkıyor

\u00dcnl\u00fc Amerikal\u0131 m\u00fczik grubu Nirvana'n\u0131n 'Smell Like Teen Spirit' klibinde\u00a0yer alan ikonik mavi gitar sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\n\r\n90'l\u0131 y\u0131llar\u0131n pop\u00fcler Amerikal\u0131 rock m\u00fczik grubu\u00a0Nirvana'n\u0131n solisti\u00a0Kurt Cobain'e ait olan mavi gitar a\u00e7\u0131k art\u0131rma ile sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\n\r\nYoutube'da 1.4 milyar izlenmeye sahip olan\u00a0'Smells Like Teen Spirit'\u00a0klibinde\u00a0Cobain'in \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 gitar\u0131n 800 bin dolara al\u0131c\u0131 bulmas\u0131 bekleniyor. 1969 model mavi Fender gitar\u0131n tarihteki en \u00fcnl\u00fc enstr\u00fcmanlardan biri oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n\r\nJulien's Auctions m\u00fczayede evinin m\u00fcd\u00fcr\u00fc Martin Nolan, "Bu enstr\u00fcman, a\u00e7\u0131k art\u0131rmaya \u00e7\u0131kan en ikonik gitarlardan biri. Mavi renkteki Mustang Fender gitar,\u00a0ayn\u0131 zamanda \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n en sevdi\u011fi gitarlardan biriydi" dedi. Orijinal kutusunda sat\u0131lacak olan gitar, 1994 y\u0131l\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden\u00a0Cobain'in ailesinde bulunuyordu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n