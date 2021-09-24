Nil Burak: İyiyim daha doğrusu iyileşiyorum

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Nil Burak, Zeki Müren’i “nurlar içinde uyu Paşam” diyerek anmayı unutmadı

Bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak zor ve sancılı bir ameliyat geçirdiğini ve iyileşme sürecinde olduğunu aktaran Nil Burak, vefatının 25. yılında olan Zeki Müren’i de anmayı unutmadı.

Nil Burak’ın paylaşımı şöyle:

Sevgili face dostlarım, arkadaşlarım, tüm sevenlerim. Maalesef çok zor ve sancılı bir ameliyat geçirdim.1. Ay yoğun bakımda kaldım. Bu süreçte beni beni arayan soran, mesaj gönderen dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Iyiyim daha doğrusu ıyileşiyorum. Bugün benim isim babam sanat güneşimiz ZEKİ MÜRENIN vefatının 24. Yılı. Allah rahmet eylesin yıllar ne çabuk geçiyor. Daha dün gibi nurlar içinde uyu Paşam.