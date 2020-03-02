Dünya

Nike Avrupa’daki genel merkezini corona virüs nedeniyle kapattı

2 Mart 2020

Ünlü spor giyim markası Nike, Hollanda’nın Amsterdam şehir merkezinden 40 dakika uzaktaki Hilversum şehrinde yer alan Avrupa Genel Merkezi’nin çalışanlarından birinde corona virüs tespit edilmesi nedeniyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

ABD merkezli spor giyim firması Nike 80 ülkeden yaklaşık 2 bin çalışanın istihdam edildiği Hollanda’da bulunan Avrupa Genel Merkezi’ni corona virüs nedeniyle bugün ve yarın kapatma kararı aldı.

Hilversum kentinde bulunan şirketteki bir çalışanda corona virus tespit edilmesinin ardından Nike’ın Avrupa Genel Merkezi’nin iki gün boyunca boyunca dezenfekte edileceği bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı yetkilileri 28 Şubat’tan beri ülkeden 10 corona virüs vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı, Avrupa ülkelerinde giderek artıyor.

Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok vaka görülen ülkelerden Almanya’da coronav irüs bulaşan kişi sayısı 150’ye, Fransa’da ise 130’a yükseldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, corona virüs nedeniyle bu hafta ülkenin çeşitli kentlerine yapmayı planladığı ziyaretlerini iptal etti.

Diğer yandan Paris’teki tarihi Louvre Müzesi’nin ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi. Covid-19 vaka sayısı İspanya’da 115’e yükselirken, İspanya’nın komşuları Portekiz ve Andorra’da da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi. Portekiz ve İspanya’daki vakaların çoğunlukla son dönemde İtalya’nın kuzeyine seyahat etmiş kişilerden kaynaklandığı belirtildi.

İngiltere’deki vaka sayısı, İskoçya’dan bir kişinin eklenmesiyle 36 olurken, İsviçre’de bu sayı 28’e ulaştı.

İtalya’nın kuzey komşularından Avusturya’da da sağlık bakanlığı yetkilisi Brigitte Zarfi, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu. Avusturya Hava Yollarının da İtalya’ya uçuşlarının yüzde 40’ını iptal ettiği belirtildi.

Hollanda’da virüsten etkilenenlerin sayısı 18’e ulaşırken, Gorinchem kentindeki Beatrix Hastanesi, yatan bir hastada virüs tespit edilmesinin ardından dün itibarıyla kapatıldı. Rotterdam kentindeki Maasstad Hastanesi de önlem amaçlı yoğun bakıma yeni hasta almayı durdurdu.

Hırvatistan’da da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 8’e çıktı. Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block, ülkede coron avirüs tespit edilen kişi sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. Bu arada, Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Biatlon Şampiyonası’nın da seyircisiz yapılacağı bildirildi.

DEV FUARLAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Almanya’nın Köln kentinde 1 Mart’ta açılması planlanan alanının en büyüğü olan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse),dünyanın en büyük cep telefonu fuarı olan ve Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 ve İsviçre’nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı’nın corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Benzer şekilde İtalya’da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi.

Bununla birlikte, son model araçların kamuoyu önüne çıktığı global vitrin konumundaki Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs nedeniyle iptal edildi. Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını dijital ortama taşıma kararı aldı.




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