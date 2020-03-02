Dünya

Dünya Sağlık Örgütü, İran’a uzman ekip gönderdi

2 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 66 kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle yaşamını yitirdiği İran’a uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdiğini duyurdu. DSÖ Afganistan, Kanada, Lübnan, Pakistan, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki vakalarının İran ile bağlantılı olarak ortaya çıktığını belirtti.

Sputnik’in haberine göre, DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, DSÖ uzman ekibinin yeni tip Koronavirüs için İran’a destek vermek amacıyla başkent Tahran’a ulaştığı bildirildi.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekibin, İranlı sağlık makamlarıyla çalışacağı, bazı sağlık kuruluşları ve laboratuvarları ziyaret ederek İranlı yetkililere rehberlik edeceği kaydedildi.

Teknik ekip üyelerini taşıyan uçakta, 15 binden fazla sağlık çalışanını desteklemek için tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman ile yaklaşık 100 bin kişiyi test etmek için yeterli laboratuvar kiti bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İran’da bugüne kadar virüs kaynaklı 54 ölüm yaşandı ve 978 vaka tespit edildi. Dünya genelinde ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı. Dünya çapında 89 bin 71 kişinin virüsten etkilendiği biliniyor.




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