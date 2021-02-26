Nijerya’da yatılı okula saldırı: 317 kız öğrenci kaçırıldı

Nijerya’da Zamfara eyaletinde silahlı kişiler bir yatılı okula saldırı düzenledi. Polis, saldırıda 317 kız öğrencinin kaçırıldığını açıkladı. Saldırıyı ve eylemi henüz üstlenen olmadı.
Saldırı sırasında okulda 421 öğrenci vardı.
BBC’ye konuşan bir öğretmen, bugün yerel saatle 01.00’de okula pikap ve motosikletleriyle gelen silahlı kişilerin ortaokul öğrencilerini araçlara bindirdikten sonra kaçtığını, saldırganlardan bazılarının üniformalı olduğunu anlattı.
‘Aileler çocuklarını arıyor’
BBC Abuja Muhabiri Ishaq Halid, olayın ardından ailelerin okulun önünde toplandığını ve bazılarının ormanlık alanda çocuklarını aramaya çıktığını aktardı.
Nijerya’da son haftalarda toplu insan kaçırma vakalarında artış yaşanıyor.
Nijer eyaletinde geçen hafta kaçırılan en az 42 kişi hala serbest bırakılmadı.
Bu kişilerin 27’sinin öğrenci olduğu belirtiliyor.
Nijerya’da Aralık ayında da 300’den fazla erkek çocuk kaçırılmıştı.
Silahlı kişiler müzakerelerin ardından çocukları serbest bırakmıştı.