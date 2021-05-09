Dünya
Nijerya’da tekne alabora oldu
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Niger eyaletinde, içinde 60’tan fazla kişinin bulunduğu tekne battı. Olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Zumba bölgesi yerel şefi Mallam Adamu Ahmed, Niger eyaletine bağlı Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri’nde, yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını söyledi.
Ahmed, olayda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Teknede 60’tan fazla kişi bulunduğunu aktaran Ahmed, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Nijerya’da yağış sezonunda, nehirlerde sık sık tekne faciaları yaşanıyor.