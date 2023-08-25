Nijerya'da difteri salgını 26 can aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Nijerya’da difteri salgını 26 can aldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Nijerya

Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, eyalette difteri salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Mohammed, ülkede şu ana kadar 180 difteri vakası kaydedildiğini ve 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.


Salgına yakalananların çoğunun aşı olmadıklarının saptandığı kaydedildi.

Bauchi eyaletinde difteri salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya’da ocak-temmuzda difteri nedeniyle 122 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, “corynebacterium diphtheriae” adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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Tags:difteri salgınıNijerya
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