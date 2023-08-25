Michigan’da şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle 5 kişi öldü

ABD’nin Michigan eyaletini etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.

ABDUlusal Meteoroloji Servisi, rüzgarın saatte 121 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, ortaya çıkan iki hortumun ciddi hasara yol açmış olabileceğini kaydetti.

Michigan’da 420 bin, Ohio’da 215 bin evde ve iş yerinde fırtınadan dolayı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kent ilçesi Polis Departmanı, bir anne ve iki çocuğunun yağmurlardan kaynaklanan bir araba kazasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Ingham ilçesi Polis Departmanı da en az 25 aracın fırtına yüzünden zarar gördüğünü ve kazaların birinde 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Lansign Polis Deparmanı sözcüsü Jordan Gulkis, eyaletin başkenti Lansing’de bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Michigan eyaletinin güneydoğusu metrekare başına 12,7 kilogramdan fazla yağış almıştı.