Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda final öncesi basın toplantısı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda

arasında final heyecanı yaşanacak.

Yarın saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek olan dev final öncesi KTFF’de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt katıldı.

Sertoğlu: “İki takıma da başarılar”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu çok güzel bir finalin futbolseverleri beklediğini ifade ederken, hak edenin kazanacağı, seyir zevki yüksek bir karşılaşma geçmesini temenni etti. Kupanın sponsoru Abdullah Yusuf’a ortaya maddi ve manevi koyduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Sertoğlu, “Finalde dilerim herşey sorunsuz geçer, ben iki takıma da başarılar dilerim.”dedi.

Yusuf: “Futbolseverleri finale bekliyoruz”

Kupanın sponsoru, Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf ise bir kez daha kupaya sponsor oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Ülke gençliğine ve sporuna yapılan her türlü yardım ve desteğin kendilerine mutlaka geri döndüğüne inandığını belirten Yusuf, “Çok güzel bir final organizasyonu içi son sürat çalışıyoruz. Futbolseverleri orada görmek istiyoruz. Maça gelen her futbolsevere bilet verilecek ve bu biletlerin çekilişi sonucu; araba, televizyon ve telefon gibi zengin hediyeler takdim edilecek.”dedi.

Piskobulu: “Tek temennimiz güzel bir futbol akşamı yaşatmak”

Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ise Doğan Türk Birliği olarak son iki sezondur yarı finalde elendiklerini ve geçen sezon yaşanan final ortamında olamadıkları için çok üzüldüklerini ifade etti. Bu sezon bu havayı soluyacakları için mutlu olduklarını kaydeden Piskobulu, “Mağusa Türk Gücü ile güzel bir maça çıkacağız. Biz iki dost kulübüz, tek temennimiz güzel bir futbol akşamı yaşatmaktır. Ben herkesi maça davet ediyorum. Bizim çocuklarımızı, gençlerimizi gelip herkes izlesin, biz de birşeyler için çabalıyoruz ve başarılıyız.”dedi.

Bozkurt: “Güzel atmosferin tadını çıkaralım”

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt kendilerinin üst üste 4’üncü kez kupada final oynadığını ve bunların sadece 1’ini kazanabildiklerini kaydetti. Doğan Türk Birliği maçını kazanıp sezonu üç kupayla kapatma hedefleri olduğunu kaydeden Bozkurt, “Doğan Türk Birliği ile maçlarımız her zaman çekişmeli ve keyifli geçiyor. Bizler iki dost kulüp başkanı ve iki dost kulübüz. Orada güzel bir final oynayacağız. İyi olanın kazandığı, güzel atmosferin tadının çıkarıldığı bir maç dilerim.”dedi.

Kupada final akşamında zengin ödüllerin yanı sıra; Maçın Futbolcusu, Kupanın Gol Kralı ve Maçın En İyi Genç Futbolcusu 10’ar bin TL ödül verilecek.