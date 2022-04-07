Neydi Olacağı Ekibi UKÜ öğrencileriyle buluştu

Neydi Olacağı Ekibi UKÜ’lü Öğrenciler ile Dijital İçerik ve Yayıncılık Konularının Ele Alındığı Etkinlikte Bir Araya Geldi

Dijital mecralarda yaptıkları yayınlar ile toplum tarafından beğeni ile takip edilen, mizahi bir dille Kıbrıslı Türklerin sosyal ve kültürel yapısına göndermeler içeren “Neydi Olacağı” programının ekip üyeleri Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencileri ile bir araya geldi.

UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından düzenlenen “Mizah Üzerine Söyleşi” adlı etkinlikte “Neydi Olacağı” ekip yönetmeni Mehmet Ekin Vaiz, oyuncu ekibinden Pervin Yemen, Ali Çomunoğlu ve ekibin sanat yönetmeni Mine Keten ile dijital mizah ve gençlere bilinçli içerik üretim-tüketim alışkanlıkları kazandırmanın önemi konuşuldu.

Sosyal ve kültürel yapı, ülkedeki ekonomik durum ve sosyal medya platformunda yayınlanan kısa filmlerinin oluşum süreçleri hakkında bilgi veren Mehmet Ekin Vaiz, senaryo ve oyunların hazırlanmasında gerçekliğin önemine değinerek, “Öncelikle hakikatten kopuk mizah olmaz, bir senaryo hazırlanırken mutlaka bireysel ve toplumsal hakikatler üzerine kurarız” dedi.

Kısa film çekimlerine ilk başladıkları zaman teknik bilgi olarak bugüne kıyasla çok daha geride olunduğunu ifade eden Vaiz, “Teknik ekipmanınız olmayabilir, kameranız olmayabilir ama hikaye özünde samimi ise, bir şekilde izleyici ile o bağı kurabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Pervin Yemen ise konuşmasında, senaryoların yazımında çoğunlukla gerçek hayat hikayelerinden yola çıktıklarını dile getirerek, film içeriklerinin Kıbrıs’taki kültürel yaşantıyı yansıttığını belirtti. Kendisinin ekibe dahil olma süreci hakkında da konuşan Yemen, KKTC’de yaşanan ekonomik krize bağlı olarak fiyatların artmaya başlaması sonrasında diş macunu ve bolibif videosunun gündem yaratması ile 2018’de ekibe dahil olduğunu aktardı.

Ali Çomunoğlu da mizah ve hakikatin her zaman iç içe olduğuna dikkat çekerek, “Biz bir mizah sahnesi çekmemize rağmen, kurguladığımız sahne gerçek hayatta başımıza gelebiliyor çünkü kamera karşısında rol aldığımız karakterle bütünleşerek yansıtıyoruz” dedi.