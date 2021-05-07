New York’taki yüzlerce Kovid-19 kurbanı, hâlâ geçen sene getirilen soğutucu tırlarda

ABD’nin New York kentinde geçen yıl pandemi sonucu ölümlerin hızla artmasının ardından kurulan soğutucu tır morgunda, bir yıl sonra hâlâ yüzlerce cansız bedenin tutulması tepkilere yol açıyor.

Brooklyn’de yan yana dizilmiş soğutucu tırların bulunduğu acil durum morgu, geçen sene nisanda açılmıştı. Kent Konseyi’nin önceki gün düzenlenen toplantısında konuşan bir sağlık yetkilisi, yaklaşık 750 cansız bedenin uzun süredir burada tutulduğunu belirtti.

Kentteki baştabiplik kurumunun yöneticisi Dina Maniotis de, bu acil durum morgunun yakınlarını kaybeden ailelere fazladan zaman kazandırmayı amaçladığını ancak bu sürecin geçici olmasını beklediklerini söyledi. Maniotis, soğutucu tırlarda tutulan Kovid-19 kurbanlarının ailelerinin bir kısmının, ölenlerin kimsesizler mezarlığına gömülmesini istediğini anlattı.

Kent Konseyi üyelerinden Mark Gjonaj da, ölenlerin ailelerin gömülmeleri yönündeki talebine karşın neden hâlâ soğutucu tırlarda bekletildiğini sorarak duruma tepki gösterdi.

New York’ta pandeminin patlak verdiği dönemden bu yana Hart Island kimsesizler mezarlığına gömülenlerin sayısı iki kat arttı.

Hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sunset Parkı’ndaki alanda kurulan soğutucu tırlarda, pandeminin ilk aylarında bin 300 kişinin cansız bedeni saklanıyordu.