Nevzat Özkunt: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Artık Miadını Doldurmuştur

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt yaptığı açıklamada, ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu artık miadını doldurmuştur. Hiçbir işlevi ve verilere dayalı bir çözümü olmayan bu komisyondan sağlıklı bir sonuç çıkması mümkün değildir’ İfadelerini kullandı.

Özkunt açıklamasında, insanca bir yaşam için asgari ücretin açıklanan 6 aylık resmi enflasyon (%56,76 net 9,500 TL) oranında tadil edilmesi gerektiğini, hükümetin hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünü bir nebze olsun korumaya çalışması gerekirken, öngörülen artış, bırakınız korumayı, TL kullanımı nedeniyle sürekli yapılan zamlar ve aşırı pahalılık nedeniyle vatandaşı açlığa terk etmektir, diye belirtti.

Bu sorunun köklü çözümü ise tüm mal ve emtialar gibi ücretleri de dövize endekslemek olduğunu vurgulayan Özkunt, ancak bu gayri meşru hükümette ne böyle bir irade, ne de cesaret olduğunu, halkını sevmeyen ve düşünmeyen bu hükümetin vatandaşa vereceği hiçbir şey kalmadığının altını çizdi.

Genel Sekreter Nevzat Özkunt, TDP olarak görüş ve önerilerini şöyle sıraladı:

-Kıbrıs’ın güneyinde aylık 1500 Euro’ya kadar olan ücretler vergiden muaftır. Kuzey Kıbrıs’ta da en azından 15,000 TL’ye kadar olan tüm maaş ve ücretler vergiden muaf tutulmalıdır.

-Sektörel asgari ücret derhal masaya yatırılmalıdır.

-Kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçilmeli, denetim gerçek anlamda devreye girmelidir.

-Asgari ücreti ve sosyal yatırımlarını yapmakta zorlanan veya yatıramayan esnaf ve işverenler şeffaf bir çalışma ile tespit edilmeli, sosyal güvenlik yatırımları için bu kesimlere devlet desteği sağlanmalıdır. Bu kesimler tespit edilirken ise yaptıkları lüks harcama ve yatırımlar da çapraz incelemeye tabi tutulmalıdır.

-Sosyal devletin gereği olarak, insanımızın asgari geçinme, barınma, sağlık ve eğitim harcamaları için devlet desteği kaçınılmaz olmalıdır.

-Dar ve sabit gelirlilere insanca bir yaşam için tüm devlet imkanları seferber edilmelidir. Bunu sağlayabilmek için ise hükümet, sorumsuzca ve savurganca harcamalarına, geçici işçi alımlarına, yurt dışına ateşe atamalarına ve devletin imkanlarını hoyratça yandaşlarına peşkeş çekmeye bir an önce son vermelidir.