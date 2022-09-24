Spor

Nev çocuk fitnes Hirvatistan’da dört şampiyonluk aldı

24 Eylül 2022






 






Nev çocuk fitnes Hirvatistan’da dört şampiyonluk aldı

Halter Vucut Gelistirme Federasyonu Nev  Cocuk Fitness Milli Takım Sporcuları, 22-25  Eylül  tarihleri arasında Hirvatistan’ın Novalija şehrinde  düzenlenen IBFF Uluslararası Avrupa Cocuk Fitness Sampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

Çocuk Fitnes sporcularımızın elde etmiş olduğu sonuçlar:

DÖRT SPORCUMUZ AVRUPA   ŞAMPİYONLUĞU

Sengul Karatac

Su Öz

BİR SPORCUMUZ AVRUPA İKİNCİLİĞI

Nira Korahan

İKİ SPORCUMUZ AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Asya Güzen

Su Öz

BİR SPORCUMUZ AVRUPA DÖRDÜNCÜLÜĞU

Nazemin Dayi

İKİ SPORCUMUZ AVRUPA BESİNCİLİĞİ

Elvin Çavuşoğlu

Lavin Çerkez



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24 Eylül 2022






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