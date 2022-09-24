Spor
Nev çocuk fitnes Hirvatistan’da dört şampiyonluk aldı
Nev çocuk fitnes Hirvatistan’da dört şampiyonluk aldı
Halter Vucut Gelistirme Federasyonu Nev Cocuk Fitness Milli Takım Sporcuları, 22-25 Eylül tarihleri arasında Hirvatistan’ın Novalija şehrinde düzenlenen IBFF Uluslararası Avrupa Cocuk Fitness Sampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ettiler.
Çocuk Fitnes sporcularımızın elde etmiş olduğu sonuçlar:
DÖRT SPORCUMUZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU
Sengul Karatac
Su Öz
BİR SPORCUMUZ AVRUPA İKİNCİLİĞI
Nira Korahan
İKİ SPORCUMUZ AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
Asya Güzen
Su Öz
BİR SPORCUMUZ AVRUPA DÖRDÜNCÜLÜĞU
Nazemin Dayi
İKİ SPORCUMUZ AVRUPA BESİNCİLİĞİ
Elvin Çavuşoğlu
Lavin Çerkez