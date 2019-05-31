Netflix, 6 yeni telefona daha HDR içerik desteği getirdi

Netflix, yılın en popüler akıllı telefonları arasında yer alan Honor Play, Huawei P30, Huawei P30 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve Razer Phone 2’ye HDR içerik desteği getirdi.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Widevine L1 lisansı almak, akıllı telefonlar için standart hale gelmiş durumda. Bu lisans, bir DRM modülü olarak görülüyor ve bazı uygulamaların HD kalitede video oynatabilmesini sağlıyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servisi olan Netflix de HD içerik sunmak için Widevine L1 lisansı isteyen uygulamalar arasında kalıyor.

Widevine L1 lisansı olmayan telefonlar ve tabletler, Netflix içeriklerini yalnızca 480p çözünürlükte gösteriyor. Netflix, bugün yaptığı açıklama ile 23 yeni cihaza daha HD içerikler için destek sunduğunu açıkladı. İlginç bir şekilde listede zaten HD içerik gösterebilen Google Pixel 3/3XL ve Pixel 2/2XL da bulunuyor.

Netflix’in HD İçerik Desteği Getirdiği Cihazlar: