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Netflix, 6 yeni telefona daha HDR içerik desteği getirdi
Netflix, yılın en popüler akıllı telefonları arasında yer alan Honor Play, Huawei P30, Huawei P30 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve Razer Phone 2’ye HDR içerik desteği getirdi.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla Widevine L1 lisansı almak, akıllı telefonlar için standart hale gelmiş durumda. Bu lisans, bir DRM modülü olarak görülüyor ve bazı uygulamaların HD kalitede video oynatabilmesini sağlıyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın servisi olan Netflix de HD içerik sunmak için Widevine L1 lisansı isteyen uygulamalar arasında kalıyor.
Widevine L1 lisansı olmayan telefonlar ve tabletler, Netflix içeriklerini yalnızca 480p çözünürlükte gösteriyor. Netflix, bugün yaptığı açıklama ile 23 yeni cihaza daha HD içerikler için destek sunduğunu açıkladı. İlginç bir şekilde listede zaten HD içerik gösterebilen Google Pixel 3/3XL ve Pixel 2/2XL da bulunuyor.
Netflix’in HD İçerik Desteği Getirdiği Cihazlar:
- Honor WaterPlayer 8 (HDL-AL09, HDL-W09)
- Huawei MediaPad M5 10 (CMR-AL09, CMR-W09, CMR-AL19, CMR-W19)
- Huawei MediaPad M5 10 Lite (BAH2-L09, BAH2-W19, DL-AL09, DL-W09, HDL-AL09, HDL-W09)
- Huawei MediaPad T5 10 (GS2-L09, GS2-W09, GS2-W19, AGS2-L09, AGS2-W09, AGS2-W19, AGS2-L03)
- Samsung Galaxy Tab 10.1
- Samsung Galaxy View 2 (SM-T927A)
- Google Pixel 2 and Pixel 2 XL
- Google Pixel 3 and Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a and Pixel 3a XL
- Honor Play (COR-L29)
- Huawei P Smart+ (INE-LX1)
- Huawei P30 and Huawei P30 Pro
- OnePlus 7 and OnePlus 7 Pro
- Razer Phone 2
- Samsung Galaxy A10
- Samsung Galaxy A20 and A20e
- Samsung Galaxy A30
- Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A50
- Hepsi bu kadar da değil. Netflix, HDR uyumlu cihazlar listesini de güncelledi ve Honor Play, Huawei P30, Huawei P30 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve Razer Phone 2 modellerine HDR desteği sundu. Özellikle OnePlus 7 Pro, HDR10+ destekli ekranı ile artık Netflix içeriklerini çok daha kaliteli bir şekilde gösterebilecek.