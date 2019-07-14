Dünya

Netanyahu’dan Hizbullah’a “Lübnan’ı vururuz” tehdidi

14 Temmuz 2019

Netanyahu, Hizbullah’ın “İsrail’i vurabilecek yeterlilikte oldukları” yönündeki açıklamasına sert yanıt verdi. Netanyahu “böyle bir aptallığa yeltenirlerse Lübnan’a yıkıcı bir askeri saldırı düzenleyeceklerini” söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a sert yanıt geldi. Nasrallah’ın sözlerini “küstahça saldırı planları” olarak nitelendiren Netanyahu, “Hizbullah’ın böyle bir aptallığa yeltenip İsrail’e saldırması halinde ona ve Lübnan’a yıkıcı bir askeri saldırı ile karşılık vereceklerini” söyledi.

Hizbullah lideri, geçen Cuma bölgede bir savaş çıkması halinde İsrail’in de bundan nasibini alacağı yönünde sözler sarf etmişti. Örgütünün 2006’daki İsrail-Lübnan Savaşı’ndan çok daha güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Nasrallah, İsrail’deki her noktayı vurabilecek yeterlilikte olduklarını söylemişti.

Nasrallah “İran’ın da İsrail’i tüm gücü ile bombalayacak durumda olduğunu” belirterek, ”İran’a saldırı olursa bu tüm bölgede savaş anlamına gelir” diye konuşmuştu.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı El Manar’a konuşan Nasrallah, “Amerikalıların bu savaşın İsrail’i yok edebileceğini kavraması halinde bir kez daha düşüneceklerini” sözlerine eklemişti.

Bölgede tansiyon yükseliyor

ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinden bu yana İran – ABD ilişkileri giderek tırmanan bir gerilime sahne oluyor. Öte yandan İsrail, Suriye’de “Hizbullah’a silah sevkiyatını hedef aldığını savunduğu” hava saldırılarına devam ediyor.

Radikal Şii Hizbullah, kendisine finansal destek veren İran ile birlikte Şam rejiminin en önemli müttefikleri arasında yer alırken, İsrail’i “baş düşmanı” olarak görüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

BM’den Libya’ya çağrı: Göçmen gözaltı merkezlerini kapatın

14 Temmuz 2019

Merkel, Hitler’e suikast girişimi düzenleyenleri andı: Bugünümüzü bu insanların cesareti üzerine inşa edebiliriz

14 Temmuz 2019

İngiliz elçi sızıntılarına devam: ‘Trump, İran’la nükleer anlaşmadan sırf Obama’ya garezinden çıktı’

14 Temmuz 2019

Hindistan Ay’ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

14 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı