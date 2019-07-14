Dünya

BM’den Libya’ya çağrı: Göçmen gözaltı merkezlerini kapatın

14 Temmuz 2019

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’ya, Avrupa’ya geçmek isterken yakalanan göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin, şartlar uygun olmadığı için boşaltılıp, kapatılması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Libya’da hükümetin kontrolündeki göçmen gözaltı merkezlerinde koşulların “korkunç” olduğunu aktardı.

Göçmenlerin serbest bırakılmasını isteyen BM, Libya’ya göçmenlerin çevre bölgelerde barındırılması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu da açıkladı.

İki hafta önce başkent Trablus yakınlarındaki bir göçmen gözaltı merkezini hedef alan saldırıda 50’ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çoğu, Libya üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan Afrikalı göçmenlerdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, saldırının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Libya’daki bu merkezlerde binlerce kişi tutuluyor.

BM, Avrupa’nın denizde yakalanan göçmenleri Libya’ya geri gönderme politikasını da, Libya’nın bu göçmenler için güvenli olmadığı belirterek, eleştiriyor.

Libya’da General Hafter’e bağlı güçlerle Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki çatışmalar Nisan ayından bu yana arttı.

General Hafter’e bağlı güçler, ülkenin doğusu ve güneyinin büyük bir kısmını kontrolünde bulunduruyor. Ordu, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine karşı savaşıyor.

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