Kıbrıs

Neslihan Çakır 20:30 da sizlerle

24 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipcileri ile buluşmaya devam ediyor… KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Arda Gündüz, Osman Tuğsal, Cevdet Aktepe, Kadir Carlos, Serdar Kavaz , Eliz Fellahoğlu, Bahar Gökhan , Ayşegül Zaim , Sinan Güzen , Saffet Anibal , Erdoğan Aşık , Hasan Özer , Gizem Akbil , Selen Selenada , Hasan Vatansever , Sultan Durusular , Ozan Davutoğlu , Emrah Beşok , Eda Girgin , Müjde , Murat Çırakoğlu , Cemal Aslangazi evlerinden konser verdi. OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#EvdeKal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Evde Kal Konserleri Bu Hafta KONSERLER 20:30’DA BAŞLAYACAKTIR.

24 Nisan Cuma – Neslihan Çakır 25 Nisan Cumartesi – İbrahim Kanıöz 26 Nisan Pazar – Doğan Akın



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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