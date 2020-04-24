Neslihan Çakır 20:30 da sizlerle

Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir takipcileri ile buluşmaya devam ediyor… KibrisOnAir #edekal konserleri kapsamında ülkemizin sevilen sanatçıları Arda Gündüz, Osman Tuğsal, Cevdet Aktepe, Kadir Carlos, Serdar Kavaz , Eliz Fellahoğlu, Bahar Gökhan , Ayşegül Zaim , Sinan Güzen , Saffet Anibal , Erdoğan Aşık , Hasan Özer , Gizem Akbil , Selen Selenada , Hasan Vatansever , Sultan Durusular , Ozan Davutoğlu , Emrah Beşok , Eda Girgin , Müjde , Murat Çırakoğlu , Cemal Aslangazi evlerinden konser verdi. OnAir Network Kurucu Üst Yöneticisi Engin Bulut, “#EvdeKal konserlerimiz artarak devam edecek. Birçok isimi sosyal networkümüz aracılığı ile sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Evde Kal Konserleri Bu Hafta KONSERLER 20:30’DA BAŞLAYACAKTIR.

24 Nisan Cuma – Neslihan Çakır 25 Nisan Cumartesi – İbrahim Kanıöz 26 Nisan Pazar – Doğan Akın