Türkiye

Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

20 Eylül 2019

Uzun süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye’nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı’dan şu açıklama yapıldı:

– Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör” e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti.

– Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

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