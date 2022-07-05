Nehir, Bulgaristan’da yarışacak

Ülkemizin başarılı Badminton sporcusu Nehir Deniz, Bulgaristan’ın Haskova şehrinde düzenlenecek olan U15 Bulgarian International Şampiyonası’na katılacak. 8-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Nehir Deniz, hazırlıklarını tamamlayarak Bulgaristan yolculuğuna başladı.

Ayrıca 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankarada Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek U19 İnternational Turnuvası için de hazırlanan Nehir, bu turnuvaya da partneri bir diğer Millli sporcumuz Salih Öztürk ile birlikte katılacak.