Spor

Nehir, Bulgaristan’da yarışacak

5 Temmuz 2022
Nehir Bulgaristan’da yarışacak






Ülkemizin başarılı Badminton sporcusu Nehir Deniz, Bulgaristan’ın Haskova şehrinde düzenlenecek olan U15 Bulgarian International Şampiyonası’na katılacak. 8-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımı adına yarışacak olan Nehir Deniz, hazırlıklarını tamamlayarak Bulgaristan yolculuğuna başladı.
Ayrıca 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankarada Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek U19 İnternational Turnuvası için de hazırlanan  Nehir, bu turnuvaya da partneri  bir diğer Millli sporcumuz Salih Öztürk ile birlikte katılacak.








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5 Temmuz 2022






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