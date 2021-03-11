Negatifleşen hastaların akciğer röntgenleri Pandemi Hastanesi’nde çekilecek

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 12 Mart tarihinden itibaren Covid-19’u atlatan hastaların son tetikler için Pandemi Hastanesi’ne gelmeleri gerektiğini ifade etti.

Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

12.3.2021’den itibaren covid-19 geçirmiş ve 14.gün ev izolasyonunu tamamlamış iyileşen hastalar Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesine son kontrol tetkikleri için gelmektedirler. Bu hastalara 15.gün kan tetkikleri Acil Durum ( Pandemi ) Hastanesi’nde yapılmaktadır.

Testleri sonuçlanmış ve negatif olan bu hastalar 16. Gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 08:30 ve 12:30 arası akciğer röntgenine gitmektedirler.

Röntgen için Dr. Burhan Nalbantoğlu’na giden bu hastaların 12.3.2021’den itibaren 08.00 -10.00 arası akciğer röntgenleri bundan böyle haftanın 7 günü Acil Durum Hastanesi’nde yapılacaktır.

Bu hastaların Acil Durum Hastanesi’ne gitmeleri ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne bu işlem için gitmemeleri önemle rica olunur.

Bu işlem için gelen hastalar kayıt yapmaları ardından turuncu çadırda bekletilecektir.

Bakanlık ayrıca ev karantinasına tabi tutulacak kişileri de açıkladı. Liste şöyle:

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir.

• 75 yaş üstü yaşlılar

• 6 yaş altı çocuklar

• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

• Otizm spekturumu

• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

• Organ ve kök hücre nakilli hastalar

• Gebelik

Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.