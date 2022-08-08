Neden kediler kendilerini sevmeyen insanları seviyor?

Birleşik Krallık’taki hayvan davranışları uzmanları, kedilerin kendilerini sevmeyen insanları sevdiğini belirledi.

Nottingham Trent ve Nottingham üniversitelerindeki araştırmacılara göre bunun nedeni, söz konusu kişilerin hayvanı pek okşamaması ve rahatsız etmemesi. Bu durum, kedilerin ihtiyaç duyduğu kontrolü ve bağımsızlığı sağlıyor.

15 Temmuz’da hakemli bilimsel dergi Scientific Reports’ta yayımlanan araştırmada 120 kişi yer aldı. Katılımcıların her biri, bir odaya bırakılırken, arka arkaya üç kedi beşer dakika süreyle içeri alındı.

Katılımcılara, kedilerin kendi yanlarına gelmesini beklemeleri söylendi. Bunun ardından kediyi rahatsız etmek, onunla uğraşmak veya hayvana sarılmak gibi eylemler serbest bırakıldı.

Bilim insanları böylece taraflar arasındaki etkileşimleri kaydederek kedinin ne kadar rahat olduğunu ve en çok hangi davranışları beğendiğini analiz etti.

Bu kişilerin kedilerle ne kadar deneyime sahip olduklarıyla ilgili sorular da soruldu.

İnsanlar ve kediler arasındaki etkileşimlerin yüzde 80’inin, nasıl davrandıklarına ve tepki gösterdiklerine bağlı olarak 7 kategoriye ayrıldığı tespit edildi.

Bunlardan en iyisinin “pasif ama temasa yanıt verilen, minimum dokunma” olduğu açıklandı.

Diğer kategoriler arasında kulaklar ve çene altı gibi kedinin dokunulmasını sevdiği “yeşil bölgelerin” sevilmesi var.

Kediyi tutmak, hareketi kısıtlamak ya da kuyruk gibi “kırmızı bölgelere” dokunmak da kategoriler arasında.

Kedilerle yaşamış katılımcıların baskıcı davranmaya daha fazla eğilimi olduğu ve bu hayvanlarla en fazla deneyime sahip kişilerin kuyruk ve bacak gibi “sarı bölgelere” okşama ihtimallerinin daha fazla olduğu belirlendi.

Yaşlı bireylerin genç insanlara göre kedileri daha fazla yakalayıp hareketini kısıtlamaya çalıştığı tespit edildi.

Araştırmayı yöneten kedi davranışları uzmanı Lauren Finka’ya göre çalışma, bilgi veya deneyim gibi bu hayvanlarla iyi etkileşim kurmaya yaradığı varsayılabilecek özelliklerin yanıltıcı olabileceğini gösteriyor.

Finka daha önce kedi bakamayan kişilerin “harika kedi koruyucuları” olabileceğini de sözlerine ekledi.

Independent Türkçe, The Telegraph

Derleyen: Uğurcan Yıldız