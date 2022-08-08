Hüseyin Akil Hoca Anı Turnuvası tamamlandı

Mağusa Türk Gücü (MTG) Futbol Akademisi’nin düzenlediği Hüseyin Akil Hoca Anı Turnuvası’nda kupa ve madalyeler dün takımlara verildi. Turnuvada 3 farklı yaş grubunda 7 takım mücadele ederken, iki gün boyunca futbol coşkusu yaşandı.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Cihangir, İskele Trabzon ve Değirmenlik takımlarının yer aldığı turnuvada 2009-2011-2014 yaş kategorilerinde kazananlara kupa ve madalyaları merhum Hüseyin Akilhoca’nın ailesi ve MTG yöneticileri tarafından verildi.