Necipoğlu: Her türlü fedakarlığı yapan esas kahramanlara sonsuz teşekkür ederiz

Ülkemizin başarılı iş insanlarından Gökhan Necipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet tarafından destek amaçlı verilen % 11’lik Sosyal Sigortalar Fonu’nu çalışanlarına paylaştırdığını açıkladı. Necipoğlu’nun bu bu davranışı sosyal medyada takip edenleri tarafından takdirle karşılandı.

İşte o paylaşım:

Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda işverenin çalışanı adına yatırmakla mükellef olduğu 11% lik sigorta priminin işyerlerine destek amaçlı Sosyal Sigortalar Fonu tarafından ödenecek olmasından dolayı şirket olarak bu katkıyı mesai arkadaşlarımızla paylaşmayı ve 2020 yılını bu şekilde tamamlamayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu zor dönemde işine,hepimizin ekmek kapısı olan işyerlerimize sahip çıkan, bu zor ve stresli covid-19 sürecinde her türlü fedakarlığı yapıp canla başla çalışan mesai arkadaşlarımıza esas kahramanlara sonsuz teşekkür ederiz….Hep birlikte varız..