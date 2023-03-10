Necati Özsoy Çetinkaya-Türk Ocağı maçını yorumladı

Süper Lig’in 20. Haftasında Çetinkaya evinde Türk Ocağı’nı konuk etti. Ligdeki konumları itibarı ile kazanan takımın avantaj elde edeceği karşılaşmayı konuk ekip Türk Ocağı haketti ve kazandı.

Geçtiğimiz hafta Yeşilova karşısında izlediğim ve 5-3 mağlup olmasına ragmen sergilediği güzel futbol ile beğendiğim, övgüler yağdırdığım Çetinkaya takımı bu akşam sahada kayboldu. 90 dakikada bir tek etkili organizasyon göremedik. Konuk ekip Ocak, Çetinkaya’yı durdurmasını bildi ve 3 puanı almayı başardı.

Türk Ocağı savunmasında Bilal ve İlker, Agoha’yı topla buluşturmadı. Solda Yunus Çetinkaya’nın etkili olabileceği atakları önledi. İleride Ertaç, Doğukan ve Sillah topla buluştukları zaman ayağa paslarla pozisyon ürettiler. Maçın başında Sillah’ın golü, ardından peş peşe kazanılan penaltılarda Ertaç’ın golleri ile skoru 3-0 yapan Ocak ilk devreden işi bitirdi.

Çetinkaya’da geçen haftaki futboldan eser yoktu. Genç kaleci Atakan 2’si penaltıdan yediği 3 golden ayrı 2 net kurtarışı var. Savunma yine top kayıpları ile dikkat çekti. Osman orta alanda iyi mücadele etti fakat hiç olumlu pas yapamadı. Ramadan da geçmiş maçlardaki liderliğini sahaya yansıtamadı.

Çağlar sakatlığı nedeni ile ilk 11’de sahaya çıkamadı. Oyuna girdikten sonra ise pek katkı sağlayamadı

Recep takımda ayakta duran, fizik gücü ile ikili mücadeleleri kazanan isimdi. Cemal topla fazla oynamayı sevdi ve sürekli kazanılan pozisyonları harcadı. Agoha kendini markajdan kurtaramadı ve pozisyon bulmakta zorlandı.

Çetinkaya 90 dakikada bir ilk devenin bir de maçın sonunda birer pozisyon bulabildi.

Hakemler iyi maç yönetti. Fehim Dayı 2 penaltı kararında doğru düdük çaldı.