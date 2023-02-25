Necati Özsoy CB Gençlik Gücü-Türk Ocağı maçını yorumladı

Kupada çeyrek finale yükselen 2 takım CB Gençlik Gücü ve Türk Ocağı ligin 18. Haftasında karşılaştılar.

Maçı kazanma adına iki takım da üstünlük kurmayı başaramadı. Orta sahada topa hakim olma adına ve hücum organizasyonlarında bekleneni veremediler. 1-1 tamamlanan karşılaşmada hem GG hem de Ocak kaybedilen 2 puana değil kazanılan 1’er puana şükretmeli.

Bu seviyede futbol ile ligde küme düşmemek için mücadele edecek olan GG ve Ocak 14’er puana yükseldiler. Kazanan için avantaj olacaktı ama kazanma adına sahada beklenen organizasyonu 2 takım da gerçekleştiremedi.

Türk Ocağı’nda yabancı oyuncu Sillah mücadele gücü yüksek ancak pozisyon üretemedi. Ertaç topla buluştuğu anlarda tehlikeli olabilirdi fakat rakip kale bölgesinde bu fırsatları elde edemedi. Remzi 90 dakikada bekleneni veremese de takımı adına tek gole imza atmayı başardı. Doğukan geçmiş maçlara oranla bu maçta ön plana çıkamadı. Savunma rakibin etkisiz olması ile rahat bir maç çıkardı.

Gençlik Gücü kupa maçındaki istekli futbolunu bu maçta sahaya yansıtamadı. Mishali topla hücumlarda etkili bir isim fakat bu maçta daha çok savunmaya yardımcı olunca ileride beklenen poziyonları üretemedi. Hasan Akkuyu ender de olsa buluştuğu toplarda birşeyler yapmaya çalıştı fakat tek başına çaresizdi. Özgür yaşı ve fiziği itibarı ile verebildiğinin en iyisini sahaya yansıtıyor. Daha fazlasını beklemek mücize. Karanbolde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı. Orta sahada Ali Akbulut ve Erin rakipten daha cok topa hakim oldular fakat Ocak savunmasını geçmeyi başaramadılar. 2. Devrede oyuna giren Ümitcan sanırım maçın en net pozisyonunda yaptığı kötü vuruş ile takımına galibiyeti kaçırttı.

Genç kaleci Beren her geçen maç daha çok özgüvenle oynuyor.

Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu ve yardımcıları iyi maç çıkardılar. Skora etki edecek hata yapmadılar.