Atletizmde raporlara oybirliği ile onay

KKTC Atletizm Federasyonu, Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde bugün üyelerin katılımı ile yapılan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

Divan Kurulu, Okan Karademir’in başkanlığı, Pembegül Şişik ve Fikriye İyican’ın sekreterliği ile oluşturuldu.

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı 2022 yılı faaliyet raporunu ve 2023 yılı faaliyet programını üyelere aktardı. Mali rapor ise federasyonun Mali Sekreteri Aslı Aksın tarafından üyelere aktarıldı. Her iki rapor da üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul görüş ve önerilen gündem maddesinin ardından tamamlandı.