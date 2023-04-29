Necati Özsoy CB Gençlik Gücü-Göçmenköy maçını yazdı

Süper Lig’de play-out hattında yer alan 2 takım CB Gençlik Gücü ve Göçmenköy kritik bir karşılaşmaya çıktılar. 22 puanlı GG ile 23 puanlı Göçmenköy arasındaki karşılaşmada kazanan takım büyük bir avantaj elde edecekti. Hatta son haftaya girerken bu maçı kazananın play-out bölgesinden kurtulma ihtimali dahi son maçta devam edecekti.

Böylesi önemli bir karşılaşmada bunu Göçmenköy başardı. Mental olarak da oyun anlayışı olarak da GG’den oldukça üstün bir oyun sergileyen Göçmenköy hakettiği bir galibiyet elde etti.

İyi bir savunma yapıp, orta sahada baskılı oynayan ve gol pozisyonu üretmede istediklerini sahaya yansıtan Göçmenköy ilk devrede bulduğu 2 golle maçı kazanmasını bildi. 2 golden öte en az 2 net pozisyonda da sonuç alamadı. İlk devrede skor 4-0 olabilirdi.

Amadou’nun attığı kafa golünde Alattin’in uzun mesafede taşıdığı topu ceza sahasına ortalaması golde büyük rol oynadı.

Burak’ın serbest vuruştan attığı goldeki vuruş da tam bir jeneriklikti.

CB Gençlik Gücü zaman zaman topa daha çok hakim olan taraf olsa da pozisyon üretemedi. 90 dakikada 2 yan toptan başka ceza sahasında pozisyonu yok!

Hasan Akkuyu oyun içerisinde sürekli yön değiştirse de ne sol kanatta ne de sağ kanatta istenilen atakları yapamadı. Mishali 90 dakikada oyunda hiç yoktu. Sürekli pas hatası ve top kayıpları yaptı. Orta alanda Ali ve Erin aldıkları toplarda ileriye pas atacak alan bulamadılar. GG maç boyunca bu sorunu çözemedi. Turgut Kaan Çoban yan toplarda hücuma destek verse de katkı sağlayamadı. Kale çizgisinden çıkardığı topta 3-0’ı önledi.

GG ikinci devrenin başlarında sağlı sollu ataklarda bir Mahmut bir de Mishali ile gole yaklaştı. Birini kaleci Yusuf önlerken biri de dışarı gitti. Bu 2 pozisyon dışında GG sahada istenileni yapamadı.

Göçmenköy 2-0’ı korumayı başarırken 2. Devrede de sürekli pozisyon buldu. Bayram, Burak, Amadou net pozisyonlarda kaleci Emre’yi geçemediler ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Bu skorla Göçmenköy puanını 26 yaptı ve son haftaki maçı da kazanması durumda play-outa kalmadan ligi tamamlamış olacak.

Maçın hakemi Serkan Şimşek ve yardımcıları başarılı yönetim gösterdiler.