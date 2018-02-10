Ne Zaman Bitecek?

Muhtarlara yönelik bilmem kaçıncı toplantıda Recep Bey dayanamadı söyledi:

“Fetih yakındır!”

…

Fetih nedir?

İşgal mi?

…

Bizim mahalle şantiye alanına döndü.

Bir gürültüdür gidiyor.

Yeni gelişen bir bölge olduğundan, bunlar da olacak.

Evdeki kedi çok mutsuz.

Etrafı kapıdan pencereden gözetliyor.

Dev araçların çıkarttığı gürültüler çevrede yankılanıp parçalanırken gözlerine korku olarak siniyor, korkuyu idrak edince çekip bir köşede küskün küskün oturuyor.

Elinden bir şey gelmez kuşkusuz.

Kedilerin en belirgin özelliği korkularını gizlememeleri olsa gerek.

Bir de ona alıştırmadan yaşadığı mekanı başkaları ile paylaşmak istememesi.

İçinde fetih duygusu var!

…

Afrin operasyonu sürerken “fetih yakındır” dediğine göre,

Aklında, yüreğinde bu duygu mu var?

…

Geçici olduğunu bile bile bu kadar çevre gürültüsüne dayanamaz sırasında insan.

Dişini sıkar!

Geçecek der ama…

…

Fikir bir eylem mi?

Fikir veya düşünce dediğimiz şey çeşitli şekillerde ifade edilebilir, sözlü, yazılı falan…

Dünya bu işten çok çektiği için, gelişmiş demokratik toplumlar, toplumsal sözleşmelerine (anayasa) düşünce ve ifade özgürlüğünü koymuşlardır.

Herkes düşüncesini özgürce söylesin diye…

Çoğunlukta olan düşünceler kadar, azınlık kalan düşünceler de yer bulsun, toplumsal ahenk sağlansın diye…

Bu çerçevede yıkıcı fikirler (neler yıkıcıysa!) bile düşünce olarak ifade edildikleri müddetçe suç kapsamına girmiyor.

Bilinen şeyler bunlar…

…

Düşüncelerin özgürce ifade edilmesine dayanamaz ve size karşı olanları hainlikle, teröristlikle suçlar, daha ileri giderek bunun gereğini yapmaya çalışırsanız,

E ne bileyim!

Diyecek ne kalır geriye?

Şey yani!

Demokrasi ile ne ilgisi olabilir ki böyle şeylerin?

İçeri tıkarsınız,

Yaftalarsınız,

Hain dersiniz,

Terörist deyip hedef gösterirsiniz…

…

Bunlar yıkıcı fikir değil, düşünce özgürlüğü kapsamında!

…

Ne diyorlar sıkça?

Korku imparatorluğu!

O korku gelir insanların gözlerinde siner…

…

Söylenenleri beğenmedi, kalkıp bir mitingde “Ulan ahlaksız” diye kükredi…

…

Bizim mahallenin ses gürültüsü gerçekten çekilmez.

O iş makineleri tank tüfek gürültüsü gibi gelir sırasında insana.

Kedi kaçıncıdır uykusundan sıçrıyor.

“Ulan ahlaksız” dendiğinde de insan yerinden sıçrayıverir doğrusu, konuşan bir ülkenin cumhurbaşkanı olunca.

Ses kirliliğinden öte bir şey.

İyi ki kedicik bunları anlamaz!

…

Fetih duygusunun Osmanlılarda olması anlaşılmayacak bir şey değildi.

Dünya öyleydi.

Hangi İskender’di o? Ta Hindistan’a kadar gitmişti şu?

Osmanlı da giderdi.

Zaten dünya öyle bir dünyaydı ki, gücüne güvenen ve ipini koparan fetih yapardı.

Zor meseleydi ama böyleydi.

Bu duygunun (buna duygu mu demek lazım onu da kestiremiyorum doğrusu) halen var olması şaşırtıcıdır.

Ama en şaşırtıcı olanı, kendisinin söylediğini başkaları söyleyince onları pespaye, hain, terörist falan ilan etmesi…

…

Ne zaman bitecek bu gürültü?

Kedi de rahatlasın bizde…