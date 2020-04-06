Kızılbaş’ta ikamet eden bir vatandaş, kapısının önünde bulunan ağacın üzerine öğrenciler için gıda kumbarası astı. Kumbarayı sosyal medyada paylaşan Ali Dayıoğlu isimli vatandaş şunları söyledi; “Yabancı öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallemizde komşumuz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi için bir “gıda kumbarası” oluşturmuş. Ne güzel insanlarımız var…”

Yabancı öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallemizde komşumuz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi için bir "gıda kumbarası" oluşturmuş. Ne güzel insanlarımız var… Ali Dayioglu paylaştı: 5 Nisan 2020 Pazar