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“Ne güzel insanlarımız var”

6 Nisan 2020

Kızılbaş’ta ikamet eden bir vatandaş, kapısının önünde bulunan ağacın üzerine öğrenciler için gıda kumbarası astı. Kumbarayı sosyal medyada paylaşan  Ali Dayıoğlu isimli vatandaş şunları söyledi; “Yabancı öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallemizde komşumuz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi için bir “gıda kumbarası” oluşturmuş. Ne güzel insanlarımız var…”

Yabancı öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı mahallemizde komşumuz, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi için bir "gıda kumbarası" oluşturmuş. Ne güzel insanlarımız var…

Ali Dayioglu paylaştı: 5 Nisan 2020 Pazar



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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