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NBA’de 48 oyuncunun testi pozitif

3 Aralık 2020
nba covid-19



Amerikan Basketbol Ligi’nde 48 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 22 Aralık’ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin COVID-19 testine girdiğini ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumları iyi. Oyuncular karantinaya alındı.





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3 Aralık 2020

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