NBA’de 48 oyuncunun testi pozitif

Amerikan Basketbol Ligi'nde 48 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nAmerikan\u00a0Basketbol\u00a0Ligi (NBA), 22 Aral\u0131k'ta ba\u015flayacak yeni sezon \u00f6ncesinde 546 basketbolcunun rutin COVID-19 testine girdi\u011fini ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAdlar\u0131 a\u00e7\u0131klanmayan oyuncular\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 iyi. Oyuncular karantinaya al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n