Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu

Nazım Hikmet’in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri çalışmalarla ortaya çıkarıldı. Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ‘kitap-lık’ dergisinin 210. sayısının dosya konusu, Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet Ran’ın bilinmeyen şiirleri oldu.

Dergiyi yayına hazırlayan Yapı Kredi Yayınları editörleri, TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmalarıyla şairin bugüne kadar hiç yayımlanmayan 5 şiirini buldu.

Bu şiirler, Nazım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla (eski yazıyla) yazılmış sayfalar halinde, 1925 tarihli belgelerin arasında bulundu.

Son sayfada yer alan şiir dışındaki diğer dört şiir, daha önce hiç yayımlanmamış. Hayatımız Yirmi İki Kelimede adlı şiir ise Nazım Hikmet’in Bütün Şiirleri’nde Biz-Hayatımız-Yaptığımız İş adıyla yer alan şiirin son dizelerini oluşturuyor.

Şiirlerin isimleri şöyle:

-İstanbul’da 1 Mayıs

-Beyanname

-Gecenin Penceresinde

-İtiraf

-Hayatımız Yirmi İki Kelimede