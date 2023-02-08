Nazım Çavuşoğlu: Enkazda 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Nazım Çavuşoğlu: Enkazda 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsias Hotel enkazında bir erkek cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsias Hotel enkazında bir erkek cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:
Şu an ekibimizin enkaz çalışmalarında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır. Toplam sayı 1 canlı olmak üzere 17’ye ulaşmıştır.
Adıyaman’da İsias Otel enkazında arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kafileye ulaşma çabasının gece de aralıksız süreceğini bildirdi.
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Tags:AdıyamancesetenkazHotelisias
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