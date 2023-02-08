Nazım Çavuşoğlu: Enkazda 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Adıyaman İsias Hotel enkazında bir erkek cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

Şu an ekibimizin enkaz çalışmalarında 1 cansız erkek bedenine daha ulaşılmıştır. Toplam sayı 1 canlı olmak üzere 17’ye ulaşmıştır.

Adıyaman’da İsias Otel enkazında arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kafileye ulaşma çabasının gece de aralıksız süreceğini bildirdi.