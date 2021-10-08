NATO’nun gelecek yılki zirvesi Madrid’de yapılacak

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile ayrı ayrı görüştü.

Sanchez ve Stoltenberg, gelecek yıl Madrid’de planlanan NATO zirvesinin 29-30 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Sanchez, İspanya’nın NATO üyesi olmasının 40. yılına denk gelecek zirvenin, NATO’nun gelişimi ve güçlenmesi açısından tarihi öneme sahip olacağını söyledi.

“NATO için tarihi bir an”

İspanya Başbakanı Sanchez, “Bu, NATO için tarihi bir andır. Gerçek bir güvenlik başarısının hikayesi olan bir NATO’nun yeni önceliklerini tanımlamaya odaklanacağız” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de İspanya’nın “küresel güvenliğin sağlanmasında ve Kabil’deki tahliyelerde liderlik eden ülkelerden biri olduğunu” söyledi.