NATO’dan Afrin mesajı: Türkiye’nin kaygıları meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’deki gelişmelerin tüm müttefikler için ciddi endişe kaynağı olduğunu belirterek, ‘başka hiçbir NATO üyesinin uğramadığı kadar terör saldırısına uğrayan’ Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ancak bunları giderirken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına konuşan Stoltenberg, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin olarak Türkiye’nin geçen hafta NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiğini hatırlatarak, “Türkiye’nin bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum” dedi.

Stoltenberg, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu vurguladı.

NATO’nun DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun parçası olduğunu ancak alanda yer almadığını söyleyen Stoltenberg, savunma bakanlarının terörle mücadele ve Küresel Koalisyon’a katkı konusunu ele alacaklarını kaydederek, “Herhangi bir ülkenin NATO’nun Suriye’de alanda görev almasına yönelik bir talepte bulunmasını beklemiyorum” dedi.

Tüm NATO üyeleri açısından bir sınama niteliğinde olan Suriye’deki durumun karmaşık, siviller açısından ölümcül ve ciddi olduğuna işaret eden Stoltenberg, alanda bulunan iki NATO üyesi, ABD ve Türkiye, arasında konuya ilişkin temaslar olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

ABD ve Türkiye arasında güven eksikliği olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, “NATO’da güven eksikliği yok” ifadelerini kullandı.

Güven ÖZALP/Hürriyet