Nasıroğlu görevinin başına döndü

(Necati Özsoy) Futbol Süper Lig’in kayıpsız lideri Yenicami’de yaşanan kriz çözüldü. Teknikdirektör Ulus Nasıroğlu’nun fikir farklılıklarından dolayı görevinden istifa etmesi üzerine bir kriz yaşanmıştı. Antrenör Cemre Yıldızev bugün takımla antrenmana devam etti. Öğle saatlerinde yapılan görüşmeler sonrası Ulus Nasıroğlu ile yapılan görüşmeler olumlu yanıt verdi ve sorun çözüldü.

Yenicami’de aynı teknik heyet yoluna devam edecek. Teknik Dİrektör Ulus Nasıroğlu ve antrenör Cemre Yıldızev yarından itibaren yine birlikte görevlerine devam edecekler.