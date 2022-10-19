KKTF 2022 Güven Sigorta takımlar arası 12 yaş tenis ligi başlıyor

KKTF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligine katılacak tüm oyunculara ve her kulüpten 2 antrenöre 1 yıllık acil sağlık sigortası Güven Sigorta tarafından sağlanacaktır.

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi, kulüplerin ve farklı kulüplerde yer alan oyunculardan oluşan karma takımların katılımı ile kızlar ve erkekler olarak oluşacak.

Lige katılan takımların gruplarda oynanacak karşılaşmalar sonucunda puan durumuna göre, gruplarında ilk sırada yer alan takımların oynayacakları final karşılaşması sonucu şampiyon belirlenecek.

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi karşılaşmaları;

1 tek erkekler,

1 tek kızlar,

1 çift erkekler,

1 çift kızlar,

1 karışık çiftler

Maçları olarak oynanacaktır.

KKTF 2022 Güven Sigorta Takımlar Arası 12 Yaş Tenis Ligi ne katılacak kulüplerin ve karma takım listelerinin 20 Ekim 2022 saat 19:00 a kadar kayıtları kabul edilecek, katılan takım sayısına göre belirlenecek grup formatı ile kura çekimi gerçekleştirilecektir.