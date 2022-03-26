NASA’nın Mars aracı, “timsah sırtına” ulaştı

NASA’nın Mars’taki uzay araçlarından Curiosity, Kızıl Gezegen’de bir timsahın sırtını andıran taşlık bir araziye ulaştı.

Gale Krateri çevresinde dolaşan ve Sarp Dağ adı verilen bir tepeye tırmanan uzay aracı, bölgeyi incelerken çeşitli yüzey şekillerinin de fotoğraflarını çekiyor.

O fotoğraflardan biri de NASA ekibinin “timsah sırtı arazisi” diye nitelediği taşlık bir bölgede 21 Mart’ta çekildi.

ABD Jeolojik Araştırma Astrojeoloji Bilim Merkezi’nde görev alan gezegen jeoloğu Lauren Edgar, yeni görüntüyle ilgili şu yorumu paylaştı:

Arazinin ne kadar engebeli olduğunu görmek şaşırtıcı. Bu bölgeye gayrı resmi olarak, ‘timsah sırtı arazisi’ dedik. Tanıma çok uygun görünüyor!

Türkçede “merak” anlamına gelen Curiosity, Kızıl Gezegen’in engebeli arazisinin jeolojisini ortaya çıkarmak için incelemelerini sürdürüyor. Görevde elde edilen veriler, erozyonun Mars yüzeyini nasıl etkilediğine de ışık tutuyor.

Mars jeolojik açıdan sakin ve sessiz bir gezegen gibi görünse de rüzgar ve toz hareketlilikleri manzarayı şekillendirmeyi sürdürüyor.

Uzay aracı, şu anda Greenheugh adı verilen bir alanın tepesinde.

Mars’ta gözlemlenen kayaçların şekilleri, Dünya’da ilginç benzetmelere yol açıyor. NASA ekibi daha önce tespit edilen bazı kayaçları dinozora veya bitkilere benzetmişti.

Ekibin benzetme koleksiyonunda artık birden fazla kayaçtan oluşan bu arazi de alıyor.

Curiosity 2014’ten bu yana Gale Krateri’nin merkezindeki 5 kilometrelik Sarp Dağ’a ya da resmi ismiyle Aeolis Mons dağına tırmanıyor.

Uzay aracı Mart 2020’de bir tepenin zirvesindeki “Greenheugh Pediment” isimli kaya tabakasının üzerine çıkarak en dik arazi tırmanışı rekorunu kırmıştı.

Uzay ajansının 2011’de Mars’a varmak üzere fırlattığı Curiosity, Mars’ın yaşanabilirlik potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.