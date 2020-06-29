Dünya

NASA’dan uzayın kokusunu Dünya’ya getiren parfüm

29 Haziran 2020
Uzay nasıl kokar, parfüm, uzay, NASA,


“Uzay nasıl kokar” diye hiç düşündünüz mü? Artık sadece 15 dolar (yaklaşık 102 lira) karşılığında bu merakınızı giderebilirsiniz. Amerikan Ulusal Havacılık İdaresi (NASA), uzayın kokusunu merak edenler için özel bir koku tasarladı. Uluslararası bir kitle fonlama projesi aracılığıyla parfüm şişelerine doldurulacak kokunun herkes için erişilebilir olması hedefleniyor.

Uzayın nasıl koktuğu merak ediyorsanız, yeni  bir parfüm merakınızı giderebilir. Kickstarter’da başlatılan yeni bir kitle fonlama projesi olan Eau de Space, uzay kokusunu çok daha erişilebilir bir hâle getirmeyi amaçlıyor.

ASTRONOTLARIN EĞİTİLMESİ İÇİN TASARLANDI

Kokuyu taratan  Steve Pearce adlı kimyager, 2008’de NASA ile bir sözleşme yaptı. Yaklaşık 4 yılda geliştirilen koku öncelikli olarak astronotların uzaya gitmeden önce eğitilmesine yardımcı olmak için oluşturuldu ve NASA’nın astronotların uzayda karşılaşabileceği veya uzayda yaşayabileceği olası sürprizleri ortadan kaldırma hedefinin bir parçasıydı.

Uzay nasıl kokar, parfüm, uzay, NASA,

BARUT, BOZULMUŞ BİFTEK, AHUDUDU YA DA ROM…

Omega Ingredientsadlı şirket tarafından üretilerek ticari satışa sunulacak olan parfümün ürün yöneticisi Matt Richmond kokuyu tanımlarken zorlandığını itiraf ederek ederek, “Astronotlar kokuyu barut, bozulmuş biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tanımlıyor” dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun eski sakinlerin astronot Peggy Whitson, 2002’de CNN verdiği röportajda, uzayın kokusuna ilişkin “Ateşledikten hemen sonra ortaya çıkan silah kokusu gibi. Yanan ve tüten bir cismin acı kokusuna benziyor” ifadelerini kullanmıştı.

SIRADA AY’IN KOKUSU VAR

“Eau de Space” için şu anda  Kickstarter’daki kampanya sayfasından 15 dolar (yaklaşık 102 lira) ödeyerek ön sipariş verilebilirsiniz. Sayfada kokunun Ekim ayı itibariyle hazır olacağı dünyanın her yerine kargoyla ulaştırılacağı bilgisi bulunuyor.

Kampanya’da toplanan paranın STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) öğrencilerinin  eğitim masrafları için kullanılacağı belirtildi.

Richmond, “Eau de Space” için heyecanlı bekleyiş sürerken, Ay’ın kokusunu da Dünya’ya getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of ABD’den 4 Rus uçağına önleme

ABD’den 4 Rus uçağına önleme

28 Haziran 2020
Photo of ABD’li komutan Foggo’dan “Doğu Akdeniz” uyarısı

ABD’li komutan Foggo’dan “Doğu Akdeniz” uyarısı

28 Haziran 2020
Photo of Bloomberg: Türkiye, Macron’un hayallerini suya düşürdü

Bloomberg: Türkiye, Macron’un hayallerini suya düşürdü

28 Haziran 2020
Photo of Brezilya’da salgın durdurulamıyor

Brezilya’da salgın durdurulamıyor

28 Haziran 2020
Photo of Dünyada Corona virüse yakalananların sayısı 10 milyonu geçti

Dünyada Corona virüse yakalananların sayısı 10 milyonu geçti

28 Haziran 2020
Photo of Çin-Hindistan gerilimi: Sınıra füze savunma sistemi yerleştirdi

Çin-Hindistan gerilimi: Sınıra füze savunma sistemi yerleştirdi

28 Haziran 2020
Photo of Beyaz Saray’dan New York Times’ın iddialarına yanıt

Beyaz Saray’dan New York Times’ın iddialarına yanıt

28 Haziran 2020
Photo of Amerikalı genç kadın, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti

Amerikalı genç kadın, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti

28 Haziran 2020
Photo of Brezilya’da salgın durdurulamıyor

Brezilya’da salgın durdurulamıyor

27 Haziran 2020
Photo of İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

27 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı