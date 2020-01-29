NASA’dan uzay turizmi adımı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) özel şirketler tarafından kullanılmak üzere ticari modül ekleneceğini duyurdu. Modül kullanıma girdiğinde yörüngede uzay turistlerine ev sahipliği yapacak.

NASA’dan yapılan açıklamada, modülün inşası için merkezi Houston’da bulunan ABD’li uzay donanımları üreticisi Axiom Space şirketinin seçildiğini duyurdu.

Açıklamada, Axiom Space’in üreteceği modülün ISS’in cephesindeki güverteye ekleneceği ve tamamen özel şirketlerin kullanımına ayrılacağı belirtildi. Modülün ISS’in ticari potansiyelini arttırmayı amaçladığı vurgulandı.

Modül önümüzdeki dönemde uzay turistlerine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz haftalarda NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta, “Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir” demişti. Ancak bu hizmet için istenilen ücret henüz netlik kazanmış değil.

NASA, modülün üretilmesinin ardından Axiom Space ile 2 yılı opsiyonlu 5 yıllık işletme sözleşmesi imzalayacak.

Öte yandan şirket sonraki adımda Dünya yörüngesinde müstakil uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ’de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.