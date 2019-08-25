Uzay

NASA, ‘uzayda işlenen ilk suç’ hakkında inceleme başlattı

25 Ağustos 2019

NASA, astronot Anne McClain’in Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevi sırasında boşanma aşamasında eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına izinsiz girdiği gerekçesiyle soruşturm başlattı. Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.

Olayın, McClain’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Anne McClain’ın eşi Summer Worden, McClain’in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikâyette bulundu.

Anne McClain’ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain’in, ISS’de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.

2018 yılında, McClain, Worden’ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden’ın iddianamesine göre, McClain, Worden’in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden’ın McClain’ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.

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