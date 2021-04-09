NASA tarihe geçecek uçuş öncesi Ingenuity’nin pervanelerini açtı

Nasa’nın Ingenuity helikopteri kırmızı gezegenin yüzeyinde gerçekleştireceği tarihi uçuş öncesinde pervanelerini açtı.

Geçen günlerde Perseverance keşif aracından indirilen helikopter Mars yüzeyinde kendi başının çaresine bakmayı başardı. O zamandan beri mühendisler hazırlık yapıyor ve helikopterin uçmaya hazır olmasını sağlıyordu.

NASA ilk yolculuk denemesinin “en erken” 11 Nisan’da başlayabileceğini ve helikopterin bir ay sürecek yolculuğu bitmeden en az beş uçuş yapmayı umduklarını söyledi. Ardından helikopter, test edilmesi için Mars’a taşıdığı teknolojiyi başarılı bir şekilde kullanmış olması umuduyla, yüzeyde bırakılacak.

Fakat bu gerçekleşmeden önce NASA helikopterin uçmaya hazır olduğundan emin olmalı. Bu işlerden ilki “zafer pervaneleri” denilen pervaneleri açmak, yolculukları için konuldukları pozisyondan çıkarmak ve kalkış yapmaya hazır hale getirmek.

Şimdi uzay ajansı pervaneleri Ingenuity’nin kalkışa geçmesine yetmeyecek şekilde düşük bir hızda döndürmekle başlayacak. Böylece helikopter, pervanelerini gezegen yüzeyinde ilk defa kullanmış olacak ve bu, havaya kalkmasından önceki bir diğer kilit adım.

Bundan sonra pervanelerin helikopter yerde kalmasına rağmen gerçekten kalkış yapmak için gerekli olan kabaca dakikada 2 bin 400 devir hıza çıkmasını içeren sonraki adım gelecek.

Ardından, uçuş ve inişini gerçekleştirmeden önce Mars yüzeyinde ilk defa havalanıp ince Mars atmosferinde asılı kaldıktan sonra inerek ilk kalkışını gerçekleştirecek.

Bu Dünya’dan gelen herhangi bir uzay aracının başka bir gezegende motorlu veya kontrollü bir uçuş gerçekleştirdiği ilk sefer olacak.

Devamında gelecek uçuş denemelerinde uzay aracı daha uzağa ve yüzeyden daha yüksekte uçarak helikopterin performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

NASA, Ingenuity’yle bilim deneyleri yürütmeyecek. Helikopter bunun yerine geleceğin kaşif uzay araçlarına dair fikir verecek tasarımların denendiği bir teknoloji sınaması olarak görülüyor.