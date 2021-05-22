NASA, Mars helikopterinin yeni uçuşunun detaylarını duyurdu

NASA’nın başarılarıyla dikkat çeken Mars helikopteri Ingenuity (Hüner), gelecek hafta yapılması hedeflenen 6. uçuşuna hazırlanıyor.

Uzay ajansı, ilk başta 30 günde 5 uçuş denemesi gerçekleştirmesi istenen minik hava aracına, yaptığı süksenin ardından yeni görevler vermeyi kararlaştırmıştı. Yapılan açıklamaya göre, “operasyon gösterisi” aşamasının ilk uçuşu olan bu sortide, helikopterin 10 metre yükselip 150 metre güneybatıya gitmesi planlanıyor.

Bunun ardından Ingenuity’nin 15-20 metre güneye çevrilmesi ve bu bölgenin stereoskopik görüntüsünün kaydedilmesi düşünülüyor. Aynı bölgenin farklı açılardan fotoğraflarının çekildiği bu görüntüler, derinlik algısı ve üç boyutlu efekt meydana getiriyor.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Alandaki kum dalgalarının ve parlak kayaların yüzeylerinin stereoskopik görüntüsü, ilerideki görevler için havadan görünümün değerini ortaya koyacak. Ingenuity, görüntü koleksiyonunu tamamladıktan sonra yaklaşık 50 metre kuzeydoğuya uçacak ve burada yeni operasyon üssüne (C Alanı) inecek.

NASA, minik helikopterin saatte 15 kilometre hıza ulaşmasını ve 140 saniye havada kalmasını istiyor. Ingenuity’nin hız rekoru saatte 13 kilometre, havada kalma rekoru 117 saniyeydi.

Öte yandan Perseverance uzay aracı, karnındaki bölmede Mars’a getirdiği Ingenuity’nin ilk 5 uçuşunu kaydetmişti. Ancak Perseverance, Kızıl Gezegen’deki Jezero Krateri’ni incelemek olan asıl görevine başlamıştı. NASA, bu yüzden 6. uçuşun görüntülemeyeceğini bildirdi.